Il était en vol vers l'Egypte pour rejoindre les candidates Miss Belgique.

Début de journée mouvementée pour le styliste montois David Jeanmotte. Alors que ce dernier était en partance pour l’Egypte via la compagnie Tui Fly afin de rejoindre les candidates au concours Miss Belgique, il a vécu un atterrissage d’urgence en Allemagne, à Munich. Sur la vidéo diffusée par le Montois, on peut apercevoir de très nombreux véhicules de secours et de pompiers encercler l’avion.

"Il ne faut pas s’inquiéter mais il y a des pompiers partout et on a atterrit en urgence après une demi-heure de vol", commente le styliste, faisant écho au message du commandant de bord qui précise qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer. Toujours selon le passager, un incendie se serait déclaré dans la soute à bagage. "Alors que nous étions en vol, le commandant a annoncé que nous allions atterrir d'urgence. Nous avons vu le personnel de bord s'activer, ranger tous les sacs qui traînaient et nous avons senti l'avion piquer sérieusement. Il n'y a pas eu de panique à bord mais nous ne savions pas exactement ce qu'il se passait. Une fois au sol, nous avons aperçu les pompiers. De la fumée se dégageait de la soute."

Sur les images diffusées par David Jeanmotte,par ailleurs peu à l'aise en avion, on voit les passages debout, dans l’avion, prêts à être débarqués. "Nous sommes actuellement dans le bus pour rejoindre l'aéroport", nous annonce David Jeanmotte depuis Munich. "Nous ne savons pas encore comment les choses vont se dérouler, comment ils vont s'organiser pour que l'on puisse récupérer nos bagages et être remis sur un autre vol." La journée s'annonce donc plus longue que prévue.