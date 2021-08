Dès le premier septembre, il sera possible de lier la Cité du Gille à celle du Doudou de manière plus rapide. Le TEC annonce en effet la mise en place d'une ligne express, la E44. Elle sera complémentaire à l'offre existante et permettra de relier les localités de Mons, Bray, Péronnes, Binche et Epinois.

Le tracé n'a pas été choisi au hasard. La nouvelle E44 dessert ainsi le zoning de Bray et les hautes écoles montoises. Elle assure en outre une correspondance à la gare de Mons avec les trains depuis ou vers Tournai.

Concrètement, ce bus express démarre au Delhaize d'Epinois et passe ensuite par le Kursaal, l'avenue Léopold 3 à Péronnes et le zoning de Bray. Il file ensuite jusqu'à Mons avec un premier arrêt à la Bascule. Il enchaîne alors vers la Place de Flandre, le CHU Ambroise-Paré, le lycée Bervoets et la gare SNCB. Dans l'autre sens, le bus prend son départ montois à l'hôpital et remonte les différentes étapes jusqu'à la bascule avant de prendre la direction de Binche. Des points stratégiques et limités donc, qui permettront aux passagers de relier plus rapidement les deux villes. Le trajet est ainsi estimé à 39 minutes depuis Epinois jusqu'à la gare de Mons.

Cette ligne E44 comptera par ailleurs un bus par heure aux heures de pointe. Des bus partiront ainsi à 6h, 7h, 8h, 16h, 17h et 18h depuis le Delhaize d'Epinois. Même chose, mais aux heures 14 depuis l'hôpital Ambroise-Paré vers Binche.

Le prix d'un trajet est fixé à 5 euros, mais revient à 3,45 euros si l'on opte pour des cartes multiparcours. "La tarification Express, qui s’applique à l’ensemble des lignes Express, vous permet d’accéder à l’ensemble du réseau TEC wallon, sans réservation. Avec cette approche tarifaire intégrée, disponible notamment sur carte MOBIB, le TEC s’adresse tant au public scolaire qu’aux travailleurs qui pourront bénéficier de l'offre tiers payant", précise la société de transport en commun.