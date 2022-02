Mathieu Michel nous l’avait annoncé en novembre dernier, 80 millions d’euros vont être débloqués pour construire une nouvelle prison en dehors du centre-ville montois. Le projet se voit confirmer à travers le plan pluriannuel que vient de présenter le Secrétaire d’État à la Régie des Bâtiments.

Il est ainsi prévu d’acquérir un terrain en 2024. Pour le reste, une étude devra être menée en vue d’un partenariat public-privé. On évoque une procédure DBFM (Design, Build, Finance et Maintain). Comme pour les récentes prisons de Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut, Beveren ou même le projet de Haren, l’idée est de confier la conception, la construction, le financement ainsi que l’entretien sur une période déterminée à un partenaire privé, lequel remet ensuite la prison au maître d’ouvrage, à savoir la Régie des Bâtiments.

Le député Eric Thiébaut et le bourgmestre Nicolas Martin suivent le dossier de près. Ils craignaient que la nouvelle prison de Mons fasse l’objet d’un effet d’annonce. La présentation du plan pluriannuel les rassure, mais en partie seulement. Car le timing reste inquiétant à leurs yeux. "La confirmation de l’investissement est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça traîne. À la prison de Mons, ils ne peuvent pas attendre indéfiniment comme ça", comment Eric Thiébaut.

Pour le bourgmestre de Mons aussi, il y a urgence. "C’est un pas dans la bonne direction avec enfin un engagement du fédéral pour une nouvelle prison en dehors du centre-ville. Mais les perspectives nous amènent à 2030 si tout va bien. J’ai du mal à concevoir qu’on puisse continuer huit ans avec une situation aussi problématique pour les conditions de travail des agents, mais aussi pour les conditions de détention qui ne facilitent pas la réinsertion", réagit Nicolas Martin. "On risque d’avoir des réactions des syndicats et des services d’hygiène. Nous avons une relation constructive avec le Secrétaire d’État et nous allons essayer de le sensibiliser pour accélérer le planning, car je ne pense pas que les délais soient tenables dans les faits."