Jusqu'ici, la majorité des prestations ont pu être reportées. Mais la situation reste compliquée pour le secteur culturel.

Lentement, à tâtons, la vie reprend son cours. Certains secteurs sont cependant toujours contraints de prendre patience. Pas question par exemple d’espérer franchir les portes d’un cinéma, d’une salle de spectacle ou du théâtre royal de Mons de sitôt. Au sein de ce dernier, toute la programmation est revue. Heureusement, il s’agit majoritairement de reports et non d’annulations pures et simples.

"Dès le début du confinement, nous nous sommes mis au travail pour reporter les prestations qui étaient prévues entre mars et juin", confirme Salvatore Anzalone, aux commandes de la structure montoise. "Nous avions espoir de pouvoir reprendre en juin mais ce ne sera pas le cas. Nous avons donc rapidement pris la décision de tout suspendre jusqu’au mois de septembre."

Un travail colossal puisque les artistes qui se produisent à Mons le font généralement dans le cadre d’une tournée. "Ce n’est pas simple. Mais jusqu’ici, nous avons globalement de la chance : nous avons trouvé des solutions pour la quasi-totalité de nos artistes phares. Nous avons en revanche dû annuler Lenni-Kim, que nous espérons accueillir en 2021 dans le cadre d’une nouvelle tournée, ou encore le spectacle Prévert avec Yolande Moreau et la pièce du Télévie."