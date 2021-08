C’est bientôt le grand jour pour les équipes du Théâtre Royal de Mons. Après plus d’un an et demi d’arrêt et d’incertitude, les activités reprendront dès le 4 septembre. Une éclaircie dans un ciel sombre, donc, offerte lors du dernier comité de concertation. Pas question cependant de reprendre comme si de rien n’était : de nombreuses mesures seront d’application et devront être respectées par le public si celui-ci souhaite à nouveau profiter d’un spectacle ou d’un concert.

Concrètement, afin de pouvoir accueillir les spectateurs sans masque ni distanciation, l’entrée du théâtre ne sera accessible qu’aux personnes en possession d’un covid safe ticket (à partir de 12 ans), d’une carte d’identité et, bien entendu, d’un billet d’entrée valable pour le spectacle du jour. Pour bénéficier du covid safe ticket, il faut soit être totalement vacciné, soit disposer d'un certificat de guérison de moins de six mois, soit présenter un test PCR négatif (valable le jour du test et les deux jours suivants). Les résultats d'un test antigénique rapide peuvent également être présentés le jour du test ou le lendemain.

Afin de permettre le contrôle de ces trois éléments à l’entrée, les portes de la salle seront ouvertes 1h30 avant l’heure du spectacle. En amont de la vérification du covid safe ticket, les gestes barrières (gel, masque, distanciation) devront être maintenus. La programmation complète est à retrouver sur le site internet www.theatreroyalmons.be. Les spectateurs qui disposeraient déjà de billet pour une prestation qui aurait été reportée et qui ne souhaitent pas adhérer au covid safe ticket peuvent demander le remboursement de leur place auprès de leur point de vente avant le 20 septembre prochain inclus, afin que celui-ci puisse être remis en vente.

Les équipes du théâtre appellent cependant à la prudence : les mesures actuelles seront d’application pour les mois de septembre et d’octobre et peuvent encore évoluer. Mieux vaut donc éviter de se faire rembourser trop tôt, au risque de s’en mordre les doigts.