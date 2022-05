Chaque été, le Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles part en balade dans toute la Fédération Wallonie Bruxelles, pour une série de représentations en plein air. A l'occasion de sa 46e tournée d'été, il posera sa scène pour la troisième fois dans la cour du château d'Havré, le vendredi 29 juillet prochain à 21h00.

Cette année, le Théâtre Royal des Galeries proposera la pièce de Jean-Michel Ribes, intitulée "Musée haut, musée bas". Une comédie qui met l'univers muséal sens dessus dessous, avec l’humour grinçant qui caractérise Jean-Michel Ribes. La pièce met en scène une douzaine de personnages, artistes, visiteurs, conservateurs et guides, qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture d’aujourd’hui exposée sous toutes ses facettes.

Le spectacle nous renvoie à nos propres contradictions et idées reçues, maniant l’humour, la dérision et un zeste d’auto-dérision nécessaire aujourd’hui. Une histoire dans laquelle l’auteur "ne veut ni donner de leçons, ni faire de commentaires, seulement explorer ce lieu où se rencontrent les muses, où se mêlent l’art et la vie, les mortels et les immortels, dans un ballet émouvant et absurde." Les scènes se succèdent dans un style de théâtre aussi différent que l'est celui des salles de musées.

La mise en scène sera de Sandra Raco, qui avait déjà assuré la mise en scène du "Béret de la Tortue" l'an dernier, et qui avait remporté un vif succès auprès du public. Cette nouvelle soirée, placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur, se clôturera par un spectacle de la troupe Pyronix Production qui émerveillera grâce aux jongleries de feu.

De la restauration est prévue sur place. Les réservations pour le théâtre et pour les repas se font dores et déjà par téléphone au 065.87.25.35 (secrétariat du château). La représentation théâtrale est fixée à 25€ (enfants jusque 12 ans : 12€). Les bénéfices iront à la restauration du château.