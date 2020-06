Un groupe Facebook y est désormais spécifiquement dédié.

La crise de covid-19, si elle a pu avoir des conséquences dramatiques, a aussi eu des effets positifs, notamment en matière de consommation. À Saint-Ghislain, Frédéric Buchet a saisi l’opportunité qui lui été donnée pour changer ses habitudes et se tourner vers un mode de vie plus sain, plus solidaire et, in fine, plus écologique et économique.

Il a par ailleurs décidé d’en faire profiter les autres en ouvrant le groupe Facebook "SmartPlace – Entité de Saint-Ghislain." "Je passais devant le recyparc lorsque j’ai aperçu un vélo sur une remorque. Pour son propriétaire, il était bon pour la décharge. J’ai demandé à pouvoir le reprendre et il a accepté. Il n’avait besoin que d’un petit entretien.", explique Frédéric Buchet.