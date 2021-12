Daniel Vandendaul est passionné par la compétition depuis de très longues années.

L’âge ne compte pas, c’est dans la tête que ça se passe. L’adage est connu mais pour Daniel Vandendaul, il s’agit d’une véritable philosophie de vie. À 68 ans, le Lensois entend en effet se préparer activement à prendre pour la seizième fois le départ de Paris-Alsace, la plus longue marche athlétique au monde. En 2019 pourtant, le sportif s’était promis de faire une croix sur la compétition. Sa passion, dévorante, l’a rattrapée.

"Il faut savoir que c’est une épreuve qui se déroule traditionnellement de jour comme de nuit", explique Daniel Vandendaul. "L’âge est là et à un moment, j’ai estimé qu’il fallait pouvoir dire stop. J’étais bien décidé à rester actif, mais loin de la compétition, d’autant que mon parcours sportif me donnait satisfaction." C’était sans compter sur quelques changements, proposés par les organisateurs de l’événement pour s’adapter au contexte sanitaire. Aujourd’hui, l’épreuve ne se dispute plus que de jour.