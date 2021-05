C’est une bien triste nouvelle qui nous parvient. Ce jeudi, les services de secours se sont rendus devant un domicile à la rue Haute, pour secourir une jeune fille. Malheureusement, malgré les efforts des urgentistes, la jeune fille a perdu la vie. De nombreux passants ont aperçu un corps sur le trottoir, devant l'habitation, recouvert d'un drap blanc.

Selon les premières informations, le décès est considéré comme suspect par les services de police. Ces derniers se trouvent d’ailleurs en nombre sur les lieux, un large périmètre a été dressé pour éloigner les personnes se trouvant aux alentours. Les équipes de la zone de police Sylle et Dendre se trouvent toujours sur place.

À l’heure d’écrire ces lignes, les circonstances de la mort de la victime ne sont pas encore connues. L’âge exact n’est lui non plus pas encore communiqué, mais la victime était en tout cas jeune. Selon les riverains sur place, la victime n'était pas connue dans le village. Elle ne serait visiblement pas originaire de Cambron-Saint-Vincent. La police informe que le Parquet de Mons s’est saisi de l’affaire. Ce dernier devrait s’exprimer dans les prochaines heures. Plus d’informations à venir donc…