La distribution du courrier et des colis sera perturbée lundi à Mons et à Boussu. Les travailleurs veulent dénoncer une charge de travail jugée trop importante.

Une vingtaine de travailleurs à Boussu et plus de 70 à Mons ont débrayé spontanément lundi matin pour exprimer leur mécontentement quant à leurs conditions de travail. Ils réclament plus de moyens à leur direction.

"La charge de travail est devenue trop importante et le manque d'effectifs est criant", dénonce Stéphane Robson (SLFP Poste). "Le mouvement à Boussu et à Mons, ainsi qu'à Waremme, est spontané et vient directement de la base. Le problème de la gestion des colis est croissant: je prendrai l'exemple de la période de Noël où les agents gèrent quelque 370.000 colis par jour avec le support de renforts; ces mêmes agents doivent gérer actuellement 480.000 colis par jour sans renforts, si ce n'est quelques intérimaires. Nous sommes contents de la croissance de l'e-commerce mais nous demandons à nos responsables plus de bras et de matériel, notamment des camionnettes plus grandes pour transporter les colis."

Le mouvement de mécontentement des travailleurs devrait se limiter à la journée de lundi, selon le SLFP.