La surpopulation de la prison de Mons devient critique. Un comité de concertation a donc eu lieu ce lundi matin afin de trouver des solutions rapidement.

La situation devient de plus en plus critique à la prison de Mons. En plus de l’invasion de punaises et de champignons dans plusieurs cellules, la population carcérale ne cesse d’augmenter. Cette surpopulation se répercute directement sur les agents pénitentiaires qui subissent de nombreuses violences de détenus ne supportant plus la situation actuelle.