Ils sont véritablement en première ligne et pourtant, ils ont le sentiment d’être les grands oubliés de la crise. Les ambulanciers privés, appelés en renfort dès le mois de mars pour prendre en charge des patients potentiellement infectés par le coronavirus, ne manquent pas de travail. Et s’ils effectuent celui-ci par et avec passion, ils ne restent pas moins désabusés par le manque de reconnaissance que l’État leur porte.

"Notre commission paritaire n’a rien d'enviable : nous gagnons 11 euros de l’heure, nous n’avons ni prime de fin d’années, ni chèques repas", expose d’emblée Julien Place, ambulancier pour l’entreprise ghlinoise Hainaut Ambulances. "Nous travaillons par passion mais lorsque l’on voit que l’on n’a droit à aucune prime, à aucune aide alors que certains allocataires sociaux en profitent,… Bien sûr que nous sommes énervés. Aux yeux de l’État, nous n’existons pas."

Leurs missions restent pourtant essentielles, plus encore en cette période de crise. "Nous sommes réellement en première ligne. Nous assurons le transport de patient vers les hôpitaux. Nous ne sommes pas toujours informés qu’il s’agit de personnes possiblement infectées, nous ne sommes donc pas toujours équipés en conséquence. Le soir, lorsque je rentre du travail, je n’ose plus faire de bisou à mes enfants."

L’envie de faire entendre sa voix ne manque pas. Mais dans les faits, les choses sont plus compliquées. "Faire grève est un droit mais pour nous, travailler est un devoir, notre conscience professionnelle prend le dessus. Nous ne pouvons pas mettre nos patients en difficulté, c’est inconcevable. Lancer une pétition, pourquoi pas ? Mais je ne pense pas que nous soyons suffisamment nombreux, dans le secteur privé, pour faire bouger la moindre ligne. Nous sommes pieds et poings liés."

Ce samedi, Julien Place et quelques collègues pourraient profiter d’un temps de pause pour mener une action, à leur échelle. "La coupe est pleine, nous avons besoin de montrer que nous sommes là, sur le terrain, depuis des années et depuis le début de la crise. Une action sera entreprise ce samedi sur la route de Wallonie." Si le ras-le-bol est désormais total, c’est parce qu’il ne date pas d’hier. Lors de la première vague de contamination, des voix s’étaient déjà élevées pour dénoncer les conditions de travail des ambulanciers du secteur privé.

Le manque de matériel, notamment, était criant. Les premières courses ont ainsi été effectuées sans protection adéquate, avec seulement quelques masques de tissu confectionnés par des citoyens. "Il ne faut rien attendre de l’état, nous n’avons eu droit à rien." Pour Julien Place, la seule solution serait de pousser les patrons de sociétés privées à monter au créneau et à parler d’une seule et même voix afin de réclamer, enfin, une reconnaissance bien méritée.