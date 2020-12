Les fêtes de fin d'année sont là pour illuminer l'hiver, mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir des petits plaisirs. Heureusement, la période est aussi propice à la manifestation de gestes solidaires. C'est le cas notamment dans la Cité du Doudou avec les Anges de Mons. Lancée il y a deux ans et portée par une petite trentaine de bénévoles actifs, l'association vient en aide aux plus démunis. Elle mène plusieurs actions pour les fêtes de fin d'année.

Dimanche par exemple, Saint-Nicolas ira gâter quelque 70 enfants provenant de 45 familles issues du Grand Mons et du Borinage. "Nous avions d'une part organisé une récolte de jouets qui a très bien fonctionné. D'autre part, nous avions proposé un formulaire d'inscription pour les familles qui voulaient participer et recevoir la visite de Saint-Nicolas", explique Mohamed Aftouh des Anges de Mons. "Avec la crise sanitaire, nous ne pouvons pas recevoir les enfants. Mais Saint-Nicolas va leur rendre visite dimanche. Il restera dans la voiture pour leur faire signe pendant que des bénévoles remettront les cadeaux. Les enfants pourront ainsi voir quand même Saint-Nicolas."

Les Anges de Mons distribuent également des calendriers aux sans-abris dans la Cité du Doudou. "Ils en reçoivent entre 15 et 20 chaque semaine et les vendent eux-mêmes. L'argent qu'ils récoltent de cette façon leur revient entièrement", poursuit Mohamed Aftouh. "Ça fonctionne très bien aussi. J'en vois certains très impliqués dans la vente de ces calendriers."

Enfin, les Anges de Mons proposent également un calendrier de l'avent inversé. L'association récolte ainsi des boîtes à chaussures dans lesquelles on aura disposé un vêtement qui tient chaud, un produit alimentaire non périssable ou encore un petit cadeau. "Nous avons déjà récolté près de 450 boîtes. Nous travaillons beaucoup avec les écoles, ça permet de sensibiliser les plus petits aux difficultés que peuvent rencontrer ceux qui vivent dans la rue."

Le concept rappelle furieusement les Merry Boxes du CPAS de Mons. Les deux initiatives ont apparemment été lancées en même temps. Il existe pourtant un conseil consultatif de la lutte contre la pauvreté dans la Cité du Doudou, mis en place par le CPAS sur une proposition lancée par les Anges de Mons il y a deux ans de rassembler les forces vives qui viennent en aide aux démunis. Le conseil n'a manifestement pas permis de coordonner les projets. Ce sera donc double dose de boîtes à chaussures dans la Cité du Doudou. C'est tout de même mieux que rien du tout.