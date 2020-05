Le concert de carillon est prévu ce vendredi soir à 20 heures.

Jamais deux sans trois ! Après les concerts offerts par Patrice Poliart et Charles Dairay, c’est Audrey Dye qui s’apprête à faire retentir les cloches du carillon du beffroi de Mons. Ce vendredi 1er mai à 20 heures, cette dernière prendra les commandes afin de rendre hommage à ceux qui sont en première ligne face à l’épidémie de Covid-19.

Comme lors du dernier concert, la setlist de la carillonneuse a été sélectionnée par les Montois. La Ville de Mons a permis durant quelques jours de voter pour ses morceaux préférés parmi une liste pré-établie. Les 20 chansons choisies ont été révélées ce jeudi soir. Et il y en aura pour tous les goûts. Du générique de Jurassik Park au à l'Hymne à l'amour d'Edith Piaf, en passant par Leonard Cohen et son Hallelujah, la bande son d'Harry Potter ou encore les Beatles, David Bowie et Michael Jackson.

Il ne reste donc plus qu'à en profiter ce soir depuis son balcon si l'on réside en centre-ville ou, à défaut, depuis la page Facebook officiel de la ville de Mons qui retransmettra la prestation en live. Rappelons que se déplacer pour profiter du concert reste interdit et que le parc du beffroi est toujours fermé au public.

Le programme du concert :

➡️ Imagine, John Lennon

➡️ Il en faut peu pour être heureux, Le livre de la jungle

➡️ BO Harry Potter

➡️ Hallelujah, Leonard Cohen

➡️ Stand By me, Ben E King

➡️ Eye of the Tiger, Survivor

➡️ He’s a pirate, Pirates des Caraïbes

➡️ Under Pressure, David Bowie & Freddy Mercury

➡️ Hymne à l’amour, Edith Piaf

➡️ Nothing else matters, Metallica

➡️ Les marionnettes, Christophe

➡️ Ce rêve bleu, Aladdin

➡️ Let it be, The Beatles

➡️ Jurasic Park, John Williams

➡️ The final countdown

➡️ Tout le monde veut devenir un cat, Les aristochats

➡️ Somewhere over the rainbow, Magicien D'oz

➡️ Life on Mars, David Bowie

➡️ Heal the world, Michael Jackson

➡️ Stairway to heaven, Led Zeppelin