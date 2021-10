Une "Wave" américaine va débarquer prochainement à Mons. Un nouvel établissement de restauration rapide, Wave, proposera, à partir du 4 novembre, des burgers "smashés" à l’américaine au goût unique. La culture culinaire belge sera également bien présente notamment au niveau des frites, cuites selon les traditions du plat pays. Quatre jeunes entrepreneurs sont à l’origine de ce restaurant au concept unique. Passionnés de la culture américaine, ils ont décidé de réaliser leur rêve en ouvrant prochainement leur établissement inspiré de leurs expériences outre-Atlantique.

L’authentique burger américain sera désormais allié au terroir belge au sein de Wave. "Nous voulons proposer des burgers frais, cuits à la minute et composés de nombreux produits locaux au sein de notre restaurant "Wave"", indique Youri Umek, cofondateur du restaurant. "Nous allons mettre en place un concept de cuisson unique à Mons qui consiste à "smasher" (écraser) une boulette de viande hachée directement sur une plancha chaude afin de la caraméliser et de la rendre croustillante sans l’assécher. Cette technique de cuisson a déjà fait ses preuves aux Etats-Unis puisqu’elle existe depuis les années 80."

Le terroir belge ne sera toutefois pas en reste. "Nos frites seront fraiches et cuites à deux reprises dans de la graisse de bœuf dans la plus pure tradition belge", poursuite Youri Umek. "Plusieurs bières de microbrasseries locales seront également mises à l’honneur dans notre restaurant. Elles viendront s’ajouter aux sodas originaux et aux boissons classiques qui agrémenteront le repas de nos clients."

Quatre jeunes entrepreneurs sont à l’origine de cette nouvelle enseigne de restauration rapide. "Après plusieurs années de réflexion, nous nous sommes décidés à lancer le concept de nos rêves", confie Youri Umek. "Amis de longue date pour certains, liés par un lien fraternel pour d’autres, nous sommes tous les quatre animés par ce qui se passe outre-Atlantique. Il a donc toujours été évident que notre aventure tournerait autour des burgers. Nos expériences américaines nous ont permis de concevoir un concept abouti et une carte originale."

Les "Wave" burgers seront à découvrir dès le 4 novembre au numéro 60 de la rue de Nimy à Mons. Ils seront principalement à consommer à emporter. Le restaurant sera ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 18 h à 22 h 30. Les plus curieux peuvent déjà avoir un avant-goût des produits proposés au sein du restaurant en se rendant sur leur page Facebook : (1) Wave Smash Burgers | Facebook.