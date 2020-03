Ce soir à minuit, le café fermé pour trois semaines au minimum.

L'horloge tourne pour le secteur de l'horeca partout en Belgique. Ce vendredi soir à minuit, tous les établissements (sauf les hôtels et ceux qui livrent ou proposent une solution à emporter) devront fermer. Alors forcément, certains ont décidé de passer boire un verre dans leur café préféré une dernière fois. Il y avait d'ailleurs pas mal de monde ce mardi après-midi sur la terrasse du Quartier Latin, à la place du Marché aux Herbes.

"On est confronté à une double situation", observe Massimo Falasca, le patron du café. "Soit les gens se disent qu'ils ne vont plus pouvoir venir au café pendant longtemps et donc viennent en profiter une dernière fois avant plusieurs semaines. Soit ils évitent déjà de venir en sachant qu'il y a beaucoup de gens notamment ici sur la place du Marché aux Herbes et que ça n'a pas de sens de venir par rapport aux mesures prises. Donc finalement, ça s'équilibre plus ou moins."

Quoiqu'il en soit, le cafetier montois devra fermer ses portes à minuit pile. "J'ai eu un contact ce vendredi matin avec le commissaire Philippe Borza de la police de Mons. Il expliqué ce qu'il fallait faire mais ça sera très simple. A 23h30, on coupera la musique et les clients pourront se servir une dernière fois puis on les invitera à partir avant 23h59. Puis on fermera l'établissement pour les trois prochaines semaines..."

"Un vrai coup de massue et un sentiment d'inquiétude"

L'annonce de cette mesure jeudi soir par le gouvernement fédéral a été un véritable choc pour lui. "On ne s'attendait pas vraiment à ça. Je me doutais qu'on passerait tôt au tard au niveau 3 mais pas que ce genre de mesure serait pris si vite. Cela a donc été un vrai coup de massue et aussi un sentiment d'inquiétude. Parce que nous sortons de janvier et février où ce ne sont pas les meilleurs mois pour le secteur. Des mesures seront proposées par le SPF Economie mais ça sera difficile de tout compenser."

Il est vrai que le manque à gagner est énorme pour ce genre d'établissement fort fréquentés par les jeunes de la région. "En trois semaines, ça sera une perte d'environ 25 000 euros", confie Massimo Falasca. "Mais je soutiens tout de même cette mesure parce que je préfère fermer trois semaines dans une période comme celle-ci en se disant que c'est un bien pour un mal plutôt que de fermer en mai et en juin. Avec notamment le Doudou, qui est vital pour l'ensemble du secteur horeca de Mons. On va donc prier pour que cette mesure soit efficace pour rouvrir le 4 avril."