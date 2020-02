Lorsque vous formez le 101 en cas de problème pour prévenir la police, les Hennuyers arrivent forcément dans la centrale d'appels du Centre d’information et de communication du Hainaut (CIC) de Mons. Là-bas, des calltakers gèrent les appels de toute la province du Hainaut à toute heure du jour ou de la nuit. Mais cela fait plusieurs années que ces travailleurs de l'ombre crient à l'aide. "Il y a d'abord la charge de travail psychosociale qui pèse sur eux", observe le député Eric Thiébaut (PS) qui vient d'interpeller le ministre de l'intérieur Pieter De Crem (CD&V) sur cette problématique.

"Au CIC Hainaut, les calltakers sont à l’heure actuelle au nombre de 42, alors que le cadre légal en prévoit 52, et ils traitent en moyenne 250 000 appels par année", explique le député, également bourgmestre d'Hensies. "Par jour, cela équivaut, par calltaker, à une charge de travail de plus ou moins 150 appels, hissant celle-ci parmi les plus élevées du pays. Dans d’autres provinces comme le Brabant wallon ou le Luxembourg, le nombre d’appels est bien inférieur puisqu’il oscille entre 50 et 80 appels, soit moitié moins."

Le directeur du CIC Hainaut souhaiterait de son côté que tout soit mis en œuvre pour parvenir au chiffre idéal de 80 appels par jour par calltaker. Aucune procédure pour remplir le cadre en pénurie du CIC montois n'est prévue mais "d'autres pistes en vue d'engendrer une diminution de la charge de travail sont analysées et ont même été mises en œuvre récemment", répond le ministre Pieter De Crem.

"Ainsi, le menu à options a été généralisé dans tout le pays ce 11 février dernier", précise-t-il. "Ce projet pilote a démontré que le nombre d'appels inutiles aux centrales 112 et 101 diminuait sensiblement, et qu'il y a dès lors moins de transferts d'appels entre les deux centrales. Nous avons également veillé à optimaliser la formation de base des nouveaux calltakers neutres. La durée de leur formation est ainsi passée de trois à deux mois, afin qu'ils puissent être plus rapidement opérationnels dans leur centre d'appels d'urgence."

En revanche, la piste évoquée par son prédecesseur Jan Jambon (N-VA) ne verra pas le jour pour le 101. Elle visait à mettre sur pied une structure supraprovinciale pour faciliter une meilleure répartition du travail entre tous les centres d’appels d’urgence. "Cette idée a été développée pour les centrales d'urgences 112 et non pour les centrales 101. Toutes nos centrales 112 vont être intégrées dans l'architecture supraprovinciale avant la fin 2021."