L’ouvrage mettra en perspective les cartes postales d’autrefois avec des photographies actuelles prises au même endroit, à la même saison et selon le même cadrage.

Terre d’histoire et de culture, la ville de Mons a bien changé au fil des années au grand dam de certains nostalgiques. Ces derniers seront néanmoins ravis d’apprendre qu’ils pourront se replonger dans le Mons d’autrefois à travers le livre : "un autre jour à une autre heure". Ce sont les asbl "Les Montois Cayaux" et "Sauvegarde et Avenir de Mons" qui annoncent la bonne nouvelle.