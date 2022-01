Les soldes d’hiver ont commencé ce lundi. Pour l’occasion, de nombreux magasins du centre-ville montois resteront ouverts ce dimanche 9 janvier. A l’entame de cette période de soldes, les commerçants se montrent assez confiants malgré les mesures sanitaires en vigueur.

Malgré le froid, ils étaient nombreux à se rendre dans le piétonnier de Mons ce jeudi. Il faut écrire aussi que les commerçants se tenaient prêts à les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Cela a semblé porter ses fruits puisque de nombreuses files se sont vite créées dans les magasins de vêtement notamment.

C’est donc tout naturellement que les commerçants se sentent assez confiants à cette entame des soldes. "Notre magasin est assez unique, les clients viennent régulièrement demander des conseils et informations, nous sommes donc assez confiants en ce début des soldes", indique Madison du magasin Hasard Ludique. "La concurrence avec les Grands Près ne nous inquiète pas non plus puisqu’aucun magasin ne correspond vraiment à ce que l’on propose ici."

Nathalie, vendeuse à la Carterie de Mons, connaît bien cette période des soldes dont elle participe depuis plus de trente ans. "La crise sanitaire ne change pas grand-chose à nos habitudes", confie-t-elle. "Pour attirer les clients, il faut prêter une attention particulière à l’agencement du magasin, au merchandising ainsi qu’au service client. L’objectif est de rendre le magasin attractif et tenter de fidéliser les clients."

La concurrence avec le centre commercial des Grands Près n’inquiète guère Nathalie. "Cela fait des années que les Grands Près existent, rien ne sert de s’apitoyer sur son sort. Il faut tenter de se démarquer et donner envie aux clients de revenir. J’ai 35 ans de métier et 30 en tant que commerçante du piétonnier, la peur ne fait donc plus partie de mon vocabulaire. Nous allons donc tout mettre en place pour essayer de faire un bon chiffre d’affaire en cette période de soldes", conclut-elle.

Les Montois auront donc jusqu’au 31 janvier pour profiter de ces soldes d’hiver. De nombreux commerçants du piétonnier resteront ouverts ce dimanche 9 janvier pour l’occasion.