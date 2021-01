Alors que le nombre de contaminations connaît de fortes hausses depuis quelque temps dans les pays voisins, la Belgique a été relativement épargnée jusqu’à maintenant. Mais l’apparition d’un cluster impliquant le variant britannique du coronavirus dans une maison de repos en Flandre inquiète. Ce variant est beaucoup plus contagieux, il circule sur nos terres et il pourrait amorcer une troisième vague.

Interrogé dimanche soir sur le plateau de la RTBF, le Dr Yves Coppieters, professeur de santé publique à l’ULB, plaide pour une mobilisation des provinces et des communes. Un suivi et des mesures locales pourraient enrayer la propagation de l’épidémie et éviter des actions plus restrictives à l’échelle nationale. Mais le Hainaut et ses provinces sont-ils parés pour affronter les assauts du variant britannique ?

Du côté de la Province du Hainaut, on nous explique que les rapports quotidiens sur l'évolution de l'épidémie ne permettent pas de déterminer les variants qui pourraient être en jeu dans les nouvelles contaminations. Une explosion inattendue de nouveaux cas pourrait mettre la puce à l'oreille pour des analyses plus poussées.

"Nous recevons tous les jours un tableau reprenant les cas de coronavirus sur la commune, mais il n’y a aucune indication sur le type de souche", confirme Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Mais les données reprises sont assez complètes. Actuellement, nous avons une moyenne de 1,5 nouveau cas par jour, alors que nous étions à 35 en octobre. Et on teste beaucoup plus ! L’évolution de cette moyenne est déjà un indicateur important. Il faut veiller à ce que les chiffres restent calmes."

Les tableaux que reçoivent quotidiennement les pouvoirs locaux sont en outre amenés à évoluer. "Nous sommes déjà mieux équipés que l’été dernier", souligne Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte et président de l’Union des Villes et Communes. "L’idée avec ces rapports transmis aux bourgmestres est de pouvoir procéder à des confinements locaux si un foyer apparaît. L’Aviq a par ailleurs renforcé ses équipes en engageant des enquêteurs qui devraient fournir des analyses plus poussées des clusters. Enfin, nous participons en tant que commune pilote à un projet de logiciel de l’Aviq qui permettrait un meilleur suivi du tracing et des nouvelles contaminations. Tous les acteurs impliqués dans ce projet plaident pour qu’il y ait une analyse plus poussée des clusters."

Une hausse soudaine du nombre de nouveaux cas pourrait donc alerter nos bourgmestres sur une éventuelle propagation du variant britannique. Un variant qui circule déjà en Belgique, mais qui ne semble pas encore avoir créé de foyers dans nos communes. Si un cluster devait se déclarer, il faudrait être particulièrement réactif.

"Si on identifie un foyer, il est assez facile de faire en sorte que les gens qui ont eu un contact soient identifiés", explique Carlo Di Antonio. "Nous avons aussi la possibilité de prendre des mesures de confinement au niveau local. Le problème finalement, c’est que ce variant arrive un mois trop tôt par rapport à la campagne de vaccination. Dans un mois, nous aurons couvert les maisons de repos et les plus âgés. S’il le faut, il y aura des mesures plus strictes dans les prochains jours pour sauver des vies. C’est important de gagner cette course contre la montre entre la souche plus contagieuse et la campagne de vaccination."