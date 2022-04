Louve Lingeries, la gamme développée par une Ghlinoise, sera bientôt en ligne.

La culotte menstruelle belge imaginée par une Montoise, c'est pour bientôt. En novembre dernier, Emeline Cornet, résidant à Ghlin, lançait une campagne de financement participatif sur Ulule pour lancer sa marque de culotte Louve, fabriquée en Belgique. Le succès a été au rendez-vous; Emeline a pu compter sur 60 contributeurs pour réunir un peu plus de 2500 euros et lancer son projet local.

"En analysant l'offre, je voyais beaucoup de marques françaises et je ne voyais pas pourquoi, tant qu'à faire, on ne pouvait pas acheter du Made in Belgium. Il existe déjà des marques, mais elles ne correspondaient pas à mes attentes. Je cherchais quelque chose d'invisible, où on ne voit pas d'effet couches, avec un tissu de qualité, explique Emeline Cornet.