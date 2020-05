Même dans une situation inédite comme celle-ci, la fin de l'année scolaire pour les rhétos et les étudiants du supérieur rime souvent avec la recherche d'un logement pour la rentrée suivante. Ces fameux kots, synonymes d'indépendance et de liberté pour de nombreux étudiants qui débarquent à Mons, attendent leurs nouveaux locataires. Il a toutefois fallu s'adapter à cette année exceptionnelle et à ceux deux mois de confinement.

D'abord parce que les visites physiques ont été suspendues. Les agences immobilières ne reprennent d'ailleurs leurs marques que depuis ce lundi 11 mai. "Pour l'ensemble des biens, nous avons une cinquantaine de visites à traiter chaque jour dans mon agence", explique Aldo Zambito, patron de l'agence montoise Alpimmo. "Mais il y a très peu de demandes pour les étudiants pour le moment. Je pense que ça augmentera au mois de juin."

Ce constat est partagé du côté de l'UMons. L'université montoise met à disposition 815 places de kots dans la ville. En date du 10 mai, 292 demandes étaient enregistrées contre 449 à la même période l’année dernière.

(...)