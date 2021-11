Les déplacements au domicile des patients deviennent trop cher pour Ronan, kiné à Mons: “Je n’ose même plus me rendre à la pompe."

L’importante hausse des prix des carburants enregistrée ces dernières semaines impacte également directement les finances des médecins, infirmiers et kinésithérapeutes qui doivent se rendre au domicile de leurs patients. "La hausse des prix a un véritable impact sur mon portefeuille mais pas sur ma méthode de travail, indique Ronan Honoré, kinésithérapeute à domicile à Mons. Je ne peux pas me permettre de prendre des mesures qui impacteraient mes patients, j’ai donc adapté ma conduite mais pas mon travail. Lorsque je me rends à la pompe, par exemple, je ne remplis plus désormais mon réservoir qu’à moitié plutôt que de faire le plein afin de limiter les dépenses."

(...)