Enseignants et directions sont dans le flou concernant le déroulement des prochaines semaines.

Des rues désertes, tout comme les cours de récréation. C’est le triste spectacle auquel nous avons assisté ce lundi matin à la suite de la décision du gouvernement fédéral de fermer les écoles dans l’espoir de freiner la propagation du Covid-19. Aux alentours de 8h30, lorsque la sonnerie a retenté, il n’y avait ni agitation, ni cri au sein de l’école fondamentale Saint-Ferdinand de Cuesmes.

Il y avait en revanche des professeurs, fidèles au poste. «Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas inquiets. Nous sommes dans l’incertitude, nous ne savons pas comment les choses vont se dérouler","lisse un trio d’enseignants avant de pénétrer dans l’établissement. Difficile en effet d’imaginer de quoi les journées seront faites alors que chaque jour, le nombre d’élèves présents pourrait varier.

© E.B.



Ce lundi, ce sont finalement trois élèves qui ont été déposés en garderie. "Les parents sont enseignants ou travaillent dans des homes", précise Pietro Belfiore, directeur de l’implantation cuesmoise. "Tous les enseignants sont présents. Ce début de semaine aura pour objectif d’organiser les jours à venir car l’objectif est de limiter les contacts et donc de ne pas faire venir tout le monde. Ce qui arrive est exceptionnel et, ne nous en cachons pas, extrêmement grave."

Dans l’enseignement, on s’est préparé comme on a pu à la fermeture des écoles. Mais de nombreuses questions n’ont pas encore trouvé réponse. "Les enseignants, les directions d’école ont un peu été oubliés dans l’équation. La recommandation a été bien suivie par les parents ce lundi mais es inquiétudes sont réelles car nous ne savons pas si elle le restera et au quotidien, l’équipe éducative est en contact avec de nombreuses personnes, elles même en contact d’autres personnes. Nous devons vivre au jour le jour sur base des informations communiquées et des réalités de terrain."

Objectif, faire pour un mieux et accueillir les enfants dont les parents n’ont aucune autre alternative qu’un dépôt en garderie. "Aucune matière pédagogique ne sera donnée. La priorité pour nous sera d’assurer la communication vers l’extérieur, d’inviter les enfants à travailler sur les bases en lisant, en revoyant des tables de mutiplication,… Même si rien ne remplacera une présence au sein des salles de classe."

La direction, sous l’égide du pouvoir organisateur, navigue donc en eaux troubles. Mais espère "profiter" de cette sombre période pour plancher sur le développement du numérique, plus que jamais indispensable.