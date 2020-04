Les alternatives aux copy services de la région sont rares.

Après plus de deux semaines de confinement et des cours en ligne, de nombreux étudiants des universités et hautes écoles de Mons entrent dans une phase de pré-blocus. Les congés de Pâques sont en effet souvent utilisées pour une réaliser une première étude ou tout simplement se remettre en ordre. Et forcément, il faut imprimer ses cours et ses synthèse pour s'y retrouver.

Mais un problème majeur se pose : les commerces qui mettent à disposition des photocopieuses sont portes closes depuis le 18 mars. Cette catégorie de boutique fait partie des magasins "non essentiels" qui ont dû fermer leurs portes sur décision du Gouvernement fédéral. Seuls les commerces alimentaires, les supermarchés, les pharmacies, les librairies, les magasins d’alimentation pour animaux et les banques restent ouverts.

"C'est vraiment embêtant", assure Sophie, une étudiante de l'UMons a décidé de rester dans son kot à Mons durant le confinement. "J'ai des centaines de pages à imprimer mais tous les endroits où je vais d'habitude sont fermés. Je dispose d'une petite imprimante chez moi mais ce n'est évidemment pas l'idéal. Les cartouches d'encre coûtent beaucoup plus cher. Heureusement, j'ai pu trouver une petite librairie qui met à disposition une photocopieuse."

Sophie n'est évidemment pas la seule dans ce cas. Mons étant une ville universitaire, de nombreux étudiants doivent ou devront bientôt imprimer leurs cours, leurs travaux ou leurs TFE. Du côté de Louvain-la-Neuve, autre ville universitaire de référence, une alternative a été trouvée avec la mise en place d'un service de commandes en ligne des impressions. Ce qui a visiblement donné des idées aux Montois puisque le magasin LocaCopy, dans le centre-ville, vient de décider d'également fonctionner de la sorte.

"On se débrouille avec la situation mais c'est clair que ça ne vient pas faciliter cette période déjà compliquée pour nous", confie l'étudiante en sciences de gestion.