Situé à deux pas de la Haute Ecole Louvain-en-Hainaut (HELHa), le campus Upkot propose 140 chambres pour étudiants. Des étudiants qui vivent leur propre quotidien mais qui ont également à cœur de s’intégrer dans leur environnement. C’est dans cet objectif que ce mercredi 17 novembre, lors de l’inauguration du campus, ils accueilleront leurs voisins et leur proposeront divers services destinés à faire plus ample connaissance.

"Malgré le fait que nous communiquions de la manière la plus transparente possible avec les résidents locaux pendant les phases de permis et de construction, nous remarquons parfois un certain malaise", explique Nele Van Damme, co-PDG d'Upgrade Estate, qui gère des logements pour étudiants, jeunes professionnels et PME en croissance. "C'est pourquoi nous pensons qu'il est important d'impliquer les voisins. Nous faisons cela lors d'une rencontre informelle. Nous avons organisé près de 20 fêtes de quartier ces dernières années et notre objectif principal est de transmettre un message positif. L'arrivée d'étudiants dans une zone résidentielle peut être une situation gagnante pour toutes les parties."

Quelques efforts doivent cependant être fournis de part et d’autre. Ce mercredi, les habitants du voisinage seront invités à une fête de quartier. Avec le coach Upkot, Loris, les étudiants feront visiter le bâtiment à leurs voisins et leur donneront un aperçu de leurs chambres d'étudiants. Les habitants du quartier auront également un aperçu des nouveaux bureaux de la HELHa. E t comme Upgrade Estate accorde une grande importance au contact social entre les étudiants et le voisinage, l'entreprise encourage également les étudiants à faire du baby-sitting chez les voisins ou à aider les personnes âgées à faire leurs courses.

À ce stade, au moins 15 étudiants se sont déjà portés candidats pour offrir de l’aide aux voisins. Les voisins pourront obtenir de plus amples informations à ce sujet le soir même. Avec Campus Upkot, Upgrade Estate écrit sa deuxième histoire à succès à Mons. Situé au centre-ville, Mons Upkot a ouvert ses portes aux étudiants de l'UMons en septembre 2017. "Campus Upkot met l'accent sur la coopération avec la HELHa, qui va également s'installer. Il y a 12 bureaux avec leur propre kitchenette et sanitaires, et 2 salles de réunion, soit une surface totale de 500 m². Grâce à ce nouveau projet, Upgrade Estate renforce sa position dans les villes étudiantes belges et confirme sa bonne coopération avec divers établissements d'enseignement", insiste l’entreprise.

La fête de quartier débutera dès 18h30. Les participants devront être en mesure de présenter leur covid safe ticket pour y prendre part.