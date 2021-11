C'est un peu la Saint-V des étudiants montois. Chaque année, pour la Saint-Nicolas, les guindailleurs des facultés et hautes écoles de la Cité du Doudou font la fête en ville. Cette année, non pas que ces grands enfants ont été difficiles, la Saint-Nicolas tombe à l'eau. La faute à la pandémie de covid et ses chiffres repartis à la hausse, sous l'effet de la quatrième vague.

Ça sentait déjà le roussi pour les cercles estudiantins. Depuis le 19 novembre, les recteurs des universités se sont mis d'accord pour interdire les festivités sur leurs campus. C'est le cas à l'UMons. Jusque-là, les fêtes avaient pu se dérouler moyennant présentation du covid safe ticket. Mais depuis que pour retirer son masque afin de boire ou manger, il faut nécessairement être assis à table, les festivités et autres soirées estudiantines sont interdites. Question de bon sens pratique.