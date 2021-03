Après les restaurateurs, les étudiants ou les métiers de la culture, ce sont les géants qui dénoncent la gestion de la crise sanitaire. Depuis Ath et Dinant, un appel est lancé pour réclamer un plan de relance du folklore. Faute de quoi, plus d'un colosse qui anime des Ducasses aux quatre coins du pays pourrait s'effondrer.

Les Montois devraient participer à cette action baptisée "Géants solitaires, mais géants solidaires". "Mons compte douze géants en sortie régulière sur son territoire avec quatre à Messines, quatre à Jemappes, trois à Nimy et un à Maisières. Il se devait que les géants montois répondent présent", explique Xavier Dupont du PAC Nimy. "Sous réserve de l'obtention des autorisations communales, Nimy, Jemappes et Maisières rejoindront Messines pour une heure de pause statique afin de symboliser l'inactivité de leurs géants ce dimanche face à l'entrée de l'exposition des 400 ans de la ducasse."

D'autres actions seront organisées ailleurs en Wallonie où les géants animent également le folklore. C'est un véritable appel à l'aide qui est lancé. En effet, depuis un an, les annulations de festivités se succèdent et affectent le moral de troupes composées pour la plupart de bénévoles passionnés. Les activités ponctuelles et les cortèges qui amènent des rentrées financières sont également passés à la trappe. Les différents comités craignent que certains géants ne puissent pas se relever de cette crise. Ils appellent donc les autorités à mettre en place un plan de relance qui permettra à ces immanquables acteurs du folklore de reprendre la route sereinement après la pandémie.