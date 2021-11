La magie de Noël s’installe doucement dans les rues et dans les commerces de la région. Les Grands Prés ne font pas exception puisqu’en cette période de fin d’année, les équipes mettent les bouchées doubles sur les décors. Les activités traditionnellement proposées à destination des enfants seront quant à elles adaptées afin de répondre aux contraintes sanitaires en vigueur. Saint-Nicolas, par exemple, sera présent mais ne pourra féliciter les enfants sages qu’à distance.

"Il ne nous est pas possible d’organiser une parade fastueuse ou de proposer des événements qui favorisent l’interaction entre les clients", regrette Thomas Cornil, directeur du centre commercial. "Nous ne voulons prendre aucun risque et on ne peut se permettre de risquer d’entacher notre crédibilité avec l’une ou l’autre polémique. Nous misons donc sur l’émerveillement grâce à des décors splendides et de toutes nouvelles décorations de Noël."

C’est ainsi que Saint-Nicolas prendra place au milieu d’un décor fait de milliers de briques de construction, visibles jusqu’au 4 décembre prochain grâce à la société montoise Mac&Co. "C’est une année différente mais notre centre commercial se porte malgré tout très bien. À dire vrai, notre fréquentation est revenue au niveau de 2019. Les mois de mai et d’octobre ont été très bons, nous sommes revenus à une situation presque normale."

Les enseignes installées aux Grands Prés se portent globalement bien. « Certaines subissent toujours la crise mais d’autres s’en sortent très bien, avec des chiffres d’affaires similaires à ceux de 2019. C’est par exemple le cas de Medi-Market, de Zara ou encore de Rituals. Au niveau du prêt à porter, on constate des périodes plus difficiles mais les grosses enseignes sont moins concernées. » La clientèle n’a donc pas déserté les allées, que du contraire.

"En réalité, on s’attend même à vivre une très bonne fin d’année. Le ras-le-bol est total et les gens ne souhaitent pas rester cloitrés chez eux. Nous savons que les enseignes de parfumerie, d’hygiène et de beauté seront très fréquentées pour les cadeaux de Noël. Nous nous attendons aussi à vivre un black Friday très intense. En termes de fréquentation, c’est même l’un des week-ends les plus importants pour nous."

Pour l’occasion, tous les commerces du centre commercial seront d’ailleurs ouverts. "C’est devenu un événement majeur. En 2019, nous avons accueilli 40 000 personnes le samedi et 50 000 personnes le dimanche. Les clients sont à la recherche de la bonne promotion et en cette période de crise, où chaque économie est importante, on peut s’attendre à un week-end de rush." Chez nous, le black Friday débarquera le 26 novembre prochain et devrait offrir quelques belles réductions.