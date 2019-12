Plusieurs chantiers d'ampleur vont débuter dans les prochains mois.

Adieu 2019, bonjour 2020. Dans deux jours, nous entamerons une nouvelle année et une nouvelle décennie durant laquelle notre région évoluera encore. Et cela débutera dès 2020 avec une floppée de projets annoncés dans nos différentes communes. Petit tour d’horizon, non-exhaustif.

Débutons par Mons où 5,5 millions d’euros sont prévus au budget 2020 pour la rénovation énergétique de l’hôtel de ville. Construit au XVe siècle, le bâtiment nécessite de nombreuses restaurations au niveau des toitures et de la façade. De nouvelles menuiseries seront montées, l’isolation des toitures refaites et les chaudières remplacées.

Toujours dans la Cité du Doudou, plusieurs voiries seront rénovées dont la rue de la Halle, en centre-ville. Les travaux estimés à 1,2 million d’euros devraient commencer en 2020, après la Ducasse, et pourraient durer un an.

Dans le Borinage, ça va bouger à Saint-Ghislain avec la fin des travaux de construction de la nouvelle maison de repos du CPAS. Installé sur le site de l’ancienne bergerie de Sirault, le home de 59 lits pourrait être inauguré à la fin de l’année 2020.

Un mystère demeure en revanche dans la Cité de l’Ours : le fameux projet de rond-point de la sortie d’autoroute. Le projet est budgétisé depuis déjà plusieurs mois mais on ne sait pas encore quand débuteront les travaux. Peut-être en 2020… ou pas.

À Hornu, une nouvelle école doit voir le jour à la rue Clarisse pour remplacer celle du Centre qui a fermé en urgence en 2017. Les travaux pourraient débuter en 2020 ou au plus tard au début de l’année 2021.

Du côté des commerces, il y aura aussi pas mal de changements. Notamment à Quaregnon avec l’agrandissement du centre commercial situé à côté du magasin Ixina. S’y installeront : Burger King, Electro Dépôt, JYSK (literie, meubles, déco), une taverne/restaurant ainsi que l’extension du Aldi et un parking de 298 places.

Et puis, à Dour, ce sont 14 nouvelles enseignes (dont Hubo et Carrefour) qui vont arriver dans les anciennes câbleries. Les premiers travaux viennent de débuter. Les commerces devraient ouvrir dès le début de l’année 2021 tandis que 22 appartements et 13 lofts arriveront aussi au même endroit.