La mesure est d'application jusqu'à nouvel ordre.

Jusqu’ici, les cours dispensés dans les écoles, hautes écoles et universités de Mons ne sont pas suspendus. Mais les cas de Covid-19 se multiplient et les consignes évoluent au fil des jours. Ce qui est en revanche d’ores et déjà acté du côté de l’Université de Mons, c’est l’annulation des guindailles et autres festivités estudiantines. Une mesure de précaution qui a été annoncée mardi soir et discutée avec les associations étudiantes concernées ce mercredi après-midi.

“Il a été convenu d’annuler, dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre, les soirées festives estudiantines se déroulant au sein des bâtiments de l’université”, apprend-on par le recteur Philippe Dubois. “Nous demandons aussi aux étudiants d’étendre cette décision aux autres soirées qu’ils organisent et qui ne se dérouleraient pas dans l’enceinte de l’Université. Les recteurs sont conscients que cette décision impacte la vie estudiantine dans sa composante festive. Néanmoins, ils sont convaincus que ces restrictions constituent une mesure raisonnable et proportionnée […].”

Des mesures qui sont comprises par les principaux intéressés mais qui restent malgré tout difficiles à avaler. “De notre côté, la question s’est posée par rapport à l’organisation de notre bal, prévu ce vendredi en dehors de l’UMons”, explique Clarisse Hubert pour le comité des fêtes de la faculté d’architecture et d’urbanisme. “Malgré les recommandations, compte tenu des moyens financiers engagés, nous avons décidé de le maintenir. L’annuler à trois jours de l’échéance était synonyme de mort pour le cercle car nos moyens sont limités.”

En ce qui concerne la Coupe du Mons, étalée entre le 22 et le 26 mars, les matches seront bien organisés car disputés en plein air. Mais la soirée de clôture, traditionnellement prévue au Lotto Mons Expo, n’aura pas lieu. “Il n’est pas question d’aller contre les recommandations des recteurs, même si annuler toutes nos soirées est un coup dur”, ajoute Dimitri Waelkens, président de l’AGE Sciences.“De notre côté, le bal prévu le 4 avril est maintenu mais il pourrait être annulé si l’évolution de la situation le nécessite.”

Bref, dans la Cité du Doudou, les étudiants sont invités à prendre patience… Et à croiser les doigts pour que cette épidémie ne soit bientôt plus qu’un mauvais souvenir.