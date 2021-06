Les scènes font peine à voir dans les villages de Sirault, Cambron-Saint-Vincent ou encore Neufmaison. Rues inondées, voitures emportées par la pression, coulées de boue, les intempéries de ce mardi n'ont pas épargné les habitants. Les interventions des pompiers s'enchaînent depuis plus de deux heures maintenant, et la pluie ne cesse de tomber. Et cette dernière a surprise malgré l'avertissement code orange annoncé par l'IRM cet après-midi, où des orages et des précipitations abondantes étaient attendus.

À Lens, des habitations habituellement épargnées par les inondations n'ont cette fois pas pu y échapper comme pour Virginie au Chemin Jean Lemay. La rue a été rapidement sous eaux, et a atteint des niveaux presque jamais vus dans la région comme en témoignent les nombreuses photos et vidéos. La famille qui part en vacances ce dimanche déplore les dégâts.

© D.R.

© D.R.

Des scènes qui se sont répétées à Cambron-Saint-Vincent dans la rue des Viviers complètement inondées, rendant impraticables les routes. D'ailleurs, plusieurs portions ont été barrées par les pompiers entre Lens et Lombise. Certains riverains ont même dû prévenir eux-mêmes des dangers, comme à la route de Montignies-lez-Lens. Un habitant a ouvert les avaloirs afin d'y faciliter l'entrée des eaux et les a signalés avec des gilets jaunes pour les passants et automobilistes.

Ces orages causent donc de gros dégâts dans la région du nord du Hainaut. Plus de 50L sont parfois observés à certains endroits. Heureusement, la situation devrait se calmer durant la nuit selon les prévisions météorologiques.