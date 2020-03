Les étudiants ne savent pas encore comment s'organiseront les prochaines semaines.

Beaucoup d'interrogations ce vendredi matin dans les salles de cours et les auditoires des différentes hautes écoles de la région. "En début de journée, les professeurs n'avaient aucune information à nous donner et faisaient semblant de rien", confie une étudiante en logopédie à la Haute Ecole Condorcet de Saint-Ghislain. "Tout le monde se posait forcément des questions. Jusqu'à l'arrivée d'un mail vers midi."

Comme dans les autres établissements scolaires, toutes les antennes de la Haute Ecole Condorcet resteront ouvertes durant les trois prochaines semaines. "Les cours sont suspendus jusqu’à nouvel ordre", précise Pascal Lambert, directeur-président. "Classes, labos, bibliothèques ne seront pas accessibles aux étudiants. Cependant, les gestionnaires de ces lieux poursuivent leurs activités."

"Les étudiants priés de rester à domicile"

Le contact entre professeurs et étudiants sera cependant maintenu via des dispositifs d’enseignement à distance seront organisés par le biais des outils numériques. "Les cours théoriques seront remplacés dès ce mercredi 18 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre par des cours en ligne", ajoute Séverine De Weireld, chef de département paramédical à Saint-Ghislain. "Un nouvel horaire sera proposé pour les étudiants puissent suivre ces cours en ligne."

"Les étudiants sont priés de rester à domicile et invités à utiliser les moyens de communication électroniques", explique de son côté la Haute Ecole en Hainaut (HEH) même si tout n'est pas encore très clair. "En ce qui concerne les étudiants en stage ou ceux qui devaient partir prochainement, il est demandé de se référer aux consignes qui seront transmises prochainement par les responsables et les directions respectives.

Les stages ne sont donc pas supprimés de facto. "Un contact avec les institutions d’accueil doit être pris par les secrétariats, les coordinateurs de section ou les maîtres de stage afin de s’assurer qu’elles soient toujours en capacité de recevoir nos étudiants en toute sécurité", poursuit Pascal Lambert de la Haute Ecole Condorcet. "Pour ceux qui ont des stages dans des établissements fermés, tout dépendra de la durée. Si la mesure est levée au début du mois d’avril, on peut s’organiser pour mettre des stages après les vacances de Pâques. Mais si ça dure trop longtemps, nous ne savons pas encore."