Le début de l'épidémie de coronavirus en Belgique aura particulièrement touché la région de Mons. Pendant plusieurs semaines, la Cité du Doudou était la ville wallonne comptant le plus grand nombre de cas de coronavirus. Depuis, il a coulé de l'eau sous les ponts. Les différentes phases de déconfinement n'ont pas entraîné un rebond de l'épidémie et pour le moment, le plus difficile reste derrière les infrastructures hospitalières soumises à rude épreuve il y a quelques mois.

À présent, les hôpitaux montois respirent. "Pour le moment par exemple, nous n'avons plus que deux patients covid à l'hôpital Saint-Joseph, alors qu'on en a accueilli des dizaines en même temps au plus fort de la crise", confie la porte-parole du Groupe Jolimont. "Notre dispositif reste en place évidemment. Mais comme tout le monde, nous espérons qu'il n'y aura pas de deuxième vague."

Au CHU Ambroise-Paré également, la pression est retombée.