Après deux éditions 2021 organisées en mode virtuel, l’UMons réorganise une première Journée Portes Ouvertes sur ses campus de Mons, le samedi 26 mars, et une seconde juste avant les grandes vacances d’été, le 25 juin prochain.

De 9h à 12h30, les élèves de l'enseignement secondaire pourront glaner un maximum d’informations quant aux études supérieures et leurs débouchés. C'est l'occasion de rencontrer et discuter avec des professeurs, des assistants et des étudiants dans une ambiance conviviale, mais aussi de découvrir les différents campus de l’Université, ses cités résidentielles, et d’avoir un aperçu des services et aides offerts aux étudiants.

Philippe Dubois, recteur de l’UMons, confirme : "rien ne vaut un contact direct avec un membre de la communauté universitaire pour faire son choix. Avec plus de 150 formations dispensées dans sept Facultés et trois écoles, nous proposons des études susceptibles de répondre aux attentes des élèves. Nous espérons qu’ils seront nombreux ainsi que leurs parents sur nos différents sites lors de nos prochaines journées Portes Ouvertes afin de recueillir un maximum d’informations utiles en vue de ce choix déterminant pour leur avenir et ce quel qu’il soit."

Après deux ans de cours à distance et d'impossibilité d'organiser des événements de découverte des études supérieures, les élèves répondent présents aux opportunités qui leur sont à nouveau offertes. Plus d'un millier de rhétos ont participé aux cours ouverts organisés pendant le congé de carnaval. Une journée Portes Ouvertes est également organisée sur le Campus UMONS à Charleroi le samedi 18 mai prochain de 14h à 18h. Les infos seront prochainement disponibles sur le site web de l’UMons.