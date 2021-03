Une vague de rénovations va avoir lieu dans les villages du Grand Mons. Deux réhabilitations viennent d’ailleurs de se terminer. Les maisons communales de Flénu et Hyon ont en effet fait peau neuve. Les travaux réalisés permettront notamment d’accueillir de nouveaux projets au sein de ces établissements.

Malgré les rénovations, la maison communale de Flénu ne perdra rien de son cachet. "La façade extérieure a été sauvegardée", annonce Nicolas Martin. "L’échevin Maxime Pourtois et moi-même voulions vraiment préserver l’identité du bâtiment et son caractère patrimonial. Cela a demandé plus de temps pour les rénovations mais le résultat est à la hauteur de nos attentes.". La réhabilitation de la maison communale de Flénu permettra notamment d’accueillir une dizaine de nouveaux logements qualitatifs ainsi qu’un local associatif.

Les travaux réalisés au sein de la maison communale d’Hyon sont quant à eux sur le point de se terminer. Ces rénovations étaient plus que nécessaires puisque la stabilité du bâtiment était remise en cause. L’établissement accueille notamment une partie des classes de l’école communale d’Hyon ainsi que plusieurs associations. L’ASBL "Royal Photo Club Montois" y a également ses quartiers.

Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, a également annoncé que ces travaux de réhabilitation ne seraient qu’un maillon d’une grande chaine de rénovations. "D’autres projets de réhabilitation vont se poursuivre dans les villages du Grand Mons", conclut-il.