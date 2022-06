Depuis la meurtrière vague de chaleur de l’été 2003, rien n’est laissé au hasard lorsque le thermomètre commence à grimper. Le dramatique épisode a notamment conduit à la mise en place d’un Plan canicule, qui peut être activé à différents niveaux.

Dans les maisons de repos évidemment, on observe avec attention les prévisions météorologiques. Et on se dit fin prêt à affronter le coup de chalumeau attendu vendredi et samedi. La température dépassera allégrement les 30°. "Dans nos maisons de repos, nous suivons les recommandations de l’Aviq", explique Vincent Presti du groupe ProVia qui gère notamment la maison de repos Vedette à Boussu. Autrement dit, on ne lésine pas sur les verres d’eau, on veille à rester à l’intérieur ou on évite les activités qui nécessitent des efforts.

Même topo aux Jardins de Scailmont à Manage où, au-delà des recommandations de l’Aviq, on adopte un plan de bataille propre à l’institution qui ne laisse pas de place à l’improvisation. De fait, cette maison de repos abrite exclusivement des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. Mieux vaut être prudent.

"En cas de forte chaleur, nous restons au maximum dans les salles communes de la résidence qui sont climatisées", indique Brieuc Collard, responsable paramédical. "Pour certains, c’est tout de même difficile de rester tout le temps à l’intérieur. Ils veulent profiter du soleil. Mais ça se fait sous surveillance avec modération. Et nous avons un stock de chapeaux et de casquettes, ainsi que de la crème solaire."

Ici aussi, l’eau va couler à flots. Et même le menu est adapté aux fortes chaleurs. "Les soupes sont remplacées par des jus. Et on va privilégier les assiettes froides plutôt que les plats chauds. Beaucoup de glaces et de salades de fruits aussi", poursuit Brieuc Collard. "Nous allons servir encore et encore des verres d’eau. Nous avons aussi des brumisateurs. Et des ventilateurs pour les chambres."

Ces deux premiers jours de chaleur prendront sans doute des allures de répétition dans nos maisons de repos. En effet, si le thermomètre va de nouveau baisser la semaine prochaine, certains prédisent déjà un été particulièrement chaud. Mais les leçons de 2003 ont manifestement été tirées et les maisons de repos, déjà mises à rude épreuve par la pandémie de covid, devraient traverser la canicule annoncée en toute sécurité.