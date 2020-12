De nombreux ménages peinent à accepter les mesures – drastiques – préconisées pour les fêtes de fin d’année. À tel point que beaucoup envisagent de fêter Noël à l’extérieur. Si aucun accès à l’intérieur n’est permis, quatre personnes au maximum pourront se réunir. Mais en plein hiver, mieux vaut prévoir le coup pour garder les invités au chaud.

Conséquence, les braséros s’arrachent, plus encore s’ils sont à l’effigies de festivités populaires locales. C’est en tout cas le constat posé par Sébastien Picrit et son associé, gérants de la société jemappienne Metal Work Design. Spécialisée dans le travail de l’acier, cette dernière a, contexte sanitaire oblige, quelque peu mis de côté la réalisation d’escaliers et de garde-corps pour se concentrer sur la création de mobilier, d’objets de décoration… Et de braséros.