Cinq personnalités s'unissent par leurs compétences pour aider et encadrer des projets.

Les Mentors. Voilà le nom donné au nouveau concept lancé par David Jeanmotte et Geoffrey Mahieu. Le premier, on ne le présente évidemment plus. Le second est coach mental parti vivre aux Etats-Unis. Et tous deux sont Montois avec un projet commun qui s'est présenté comme une évidence au cours d'une discussion en vidéo-conférence durant le confinement. Le principe ? Venir en aide à des personnes en unifiant leurs compétences.

Concrètement, le projet se déclinera en trois formes : en radio, en télé et dans la vraie vie. "Telle une société, nous interviendrons à cinq auprès de personnes, particuliers ou professionnels, qui feront appel à nos compétences", détaille Geoffrey Mahieu. "Nous viendrons en aide à des personnes qui souhaitent mettre en place un projet, d'une nature ou d'une autre, et qui ont besoin d'un coup de pouce pour le développer. Que ça soit au niveau image, marketing, audiovisuel, événementiel ou mental. Et en cas de besoin, nous ferons appel à d'autres professionnels comme des diététiciens ou des stylistes."