A Mons, qui dit vacances de printemps dit retour à la préhistoire. Dès ce samedi 2 avril, le Silex's rouvre ses portes pour une nouvelle saison. Situé dans un écrin vert en lisière du village de Spiennes à 7 kilomètres de Mons, le centre d’interprétation des minières néolithiques de silex de Spiennes est un des musées à avoir vu le jour lors de Mons 2015. Il a été aménagé au coeur d'une zone Natura 2000 et d'un site archéologique d'exception reconnu par l'Unesco en 2000 et permet de comprendre toutes les facettes de ce site archéologique à la réputation internationale.

La réouverture cette année aura une saveur particulière puisque la descente dans les minières néolithiques reprennent après deux années d'interruption en raison de la situation sanitaire.Ces galeries, qui descendent jusque 16 mètres de profondeur ont été creusées par les hommes du néolithique qui en extrayaient le silex.



Outre le parcours muséal dans le centre d'interprétation, les visiteurs peuvent également profiter de 4 balades-nature familiales autour du site. Les itinéraires sont disponibles à l’accueil du Silex's. A l'extérieur, une exposition permet également de découvrir les dernières découvertes archéologiques sur le site, fouillé en permanence par des équipes d'archéologues.

Le Silex's est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 16h.

Le programme d'activités



La deuxième édition des Journées vertes au SILEX’S aura lieu le samedi 7 et dimanche 8 mai. Au programme : marche légère, balade philo, balade vélo ainsi que des descentes dans les minières gratuites, en compagnie d’un guide.

Une nuit contée sera organisée pour les plus petits le vendredi 24 juin de 19h à 21h30.

Le Dynamusée accueillera les enfants de 4 à 11 ans pour une soirée cocooning.

Et enfin, les Journées du Patrimoine des 10 et 11 septembre donneront l’occasion d’explorer le site sous l’angle de l’innovation, du génie humain et de l’actualité des recherches, accompagnés de l’équipe de fouille de l’AWAP et de la SRPH lors de visites guidées proposées tout le week-end.