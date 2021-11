La décision vient de tomber. Les ministres Borsus et Tellier ont rendu leur avis sur le recours introduit par des riverains contre le projet immobilier Nova Mons. Et le permis est refusé! Le ministre wallon de l'Urbanisme et la ministre wallonne de l'Environnement suivent ainsi l'avis de leur administration qui préconisait la semaine dernière un refus du permis.

C'est un problème de procédure qui a surtout motivé la décision des ministres de tutelle. "Un problème juridique a été relevé dans l'instruction du dossier, à savoir l'absence de plan d'alignement de voiries", nous explique-t-on du côté du cabinet Borsus. "Cette absence a été considérée comme susceptible de fragiliser toute décision prise en recours."

La semaine dernière, les fonctionnaires délégué et technique de Namur avaient remis leur avis, contredisant la décision rendue par leurs homologues montois qui avaient délivré le permis pour Nova Mons. Ils donnaient raison au recours introduit par des opposants au projet, estimant que des dérogations au Guide régional sur les modifications de voiries n'étaient pas justifiées dans la demande de permis. Les fonctionnaires délégué et technique estimaient en outre que le projet allait briser l'harmonie de la place de Bootle, alors que le guide communal d'urbanisme préconise de préserver le caractère historique du centre-ville.

Pour rappel, le projet Nova Mons prévoyait de démolir le chancre Belgacom et d'ériger sur la place de Bootle sept bâtiments comprenant 133 logements, 6.000 m2 de bureaux, 94 kots, quelques cellules commerciales ainsi qu'un parking sous-terrain de 400 places. Dès le départ, des voix s'étaient élevées dans la Cité du Doudou pour dénoncer le gigantisme du projet, inadapté au centre-ville. Les promoteurs avaient bien modifié leurs plans, faisant passer les deux immeubles les plus hauts de rez+8 à rez+7. Mais les gabarits restaient trop importants aux yeux des opposants et du SPW qui a donné raison aux recours introduits.

Fin d'une longue saga? Pas sûr. En effet, c'est surtout un problème de procédure qui a conduit les ministres Borsus et Tellier à refuser le permis. Les promoteurs pourraient à nouveau revoir leur copie pour faire rentrer le projet immobilier dans les clous.