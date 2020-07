A travers le sport, l'association montoise aide à dépasser le handicap dans la bonne humeur.

Les cyclistes du Tour de France n'y sont pas encore passés cette année, mais les Montois de la Joëlette du Rire l'ont gravi à leur place dimanche. 21 kilomètres, avalés en 3h30 avec Lysandre, un enfant handicapé à bord de sa joëlette, fauteuil roulant adapté à la pratique du jogging. C'est le défi qu'a relevé l'association qui milite pour ouvrir l'accès au sport aux personnes à mobilité réduite.

Ils étaient 14 coureurs aux côtés de Lysandre et ont démarré à 7 heures du matin de Bedoin. "C'était très difficile physiquement et on avait décidé de n’accorder aucune importance au chrono. Mais nous nous sommes surpris de l'avoir fait en 3h30", témoigne Guillaume Delcourt de la Joëlette du Rire. "L'envie, l'émotion, la cohésion du groupe et l'énergie débordante de Lysandre nous ont motivés. Des personnes étaient venues pour nous soutenir, dont les parents de Lysandre. Des enfants avaient par ailleurs enregistré la musique du Doudou pour nous accompagner. Nous avons aussi été très surpris par tous ceux au bord de la route qui nous encourageaient. Quand nous sommes arrivés au sommet, un groupe de cyclistes a formé un arc de cercle pour nous applaudir. C'était impressionnant."