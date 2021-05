Cette année encore, la crise sanitaire a eu raison du folklore montois. Qu’à cela ne tienne, ce vendredi soir, le centre-ville était tout de même noir de monde et trouver une place en terrasse relevait pour ainsi dire du miracle. Heureusement, en ce premier jour de non-ducasse, aucun débordement n’a été à déplorer.

La police de Mons-Quévy a renforcé ses effectifs pour s’assurer que tout se passe au mieux. Une centaine de policiers seront ainsi déployés sur le terrain tout au long du week-end. Les règles covid-19 sont toujours d’application : les terrasses sont priées de fermer à 22 heures tandis qu’il n’est toujours possible de s’installer qu’à quatre par table au maximum.

"Malgré une population au rendez-vous, aucun débordement n’a été déploré si ce n’est une ivresse publique", précise-t-on ce samedi matin du côté de la zone de police Mons-Quévy. "Au niveau du respect des mesures sanitaires, seul le port du masque a dû être rappelé. Le Marché aux Herbes a vu ses consommateurs quitter les lieux pour 22h tandis que la Grand’Place était totalement désertée une demi-heure plus tard. A 23h, tout était en ordre au sein de la Cité et de ses points festifs. Le Montois a été exemplaire pour ce premier soir de non-Ducasse."

On le sait, les Montois devraient encore être de sortie ce samedi et particulièrement ce dimanche, même si aucune festivité n’est organisée. La police, de son côté, veillera donc au grain avec une approche basée sur "la vigilance, le pragmatisme et la sécurité de tous" tandis qu’il est demandé aux badauds de faire preuve de "modération, respect des mesures et sens civique."