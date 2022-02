À n’en pas douter, c’est une attention à laquelle les Montois seront particulièrement sensibles. Le 9 avril prochain, ils seront invités à célébrer Sainte-Waudru au sein de la collégiale, aux côtés de tous les acteurs traditionnels qui gravitent autour de la collégiale et de la procession. Une initiative prise par le Doyen de Mons, qui doit permettre à chacun de rendre hommage à la Sainte Patronne, tout en espérant que la pandémie ne vienne pas jouer les troubles fêtes et provoquer une nouvelle annulation de la ducasse rituelle et festive.

Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, l’annonçait dans nos colonnes au début du mois de février : malgré un contexte sanitaire toujours incertain et un basculement vers le code jaune toujours attendu, les préparatifs sont bel et bien lancés pour organiser le Doudou, dont les Montois ont été privés ces deux dernières années. C’est dans ce contexte d’incertitude et d’espoir qu’ils seront invités à fêter Sainte-Waudru le 9 avril prochain.

"Le 9 avril correspond au jour de sa mort, le 9 avril 688", explique le doyen de Mons, André Minet. "Chaque année à cette date, quelques fervents et ferventes de Madame Sainte Waudru aiment passer la saluer à la Collégiale. Cette fête est cependant souvent honorée discrètement, puisque les festivités en son hommage sont habituellement concentrées le week-end de la Trinité, lors de la descente de la Châsse en vue de la Procession dans les rues de la ville."

Cette année, le 9 avril tombera un samedi. En concertation avec le conseil de Fabrique, le Doyen a proposé de marquer le coup et d’inviter les Montois et Montoises à se réunir à 15 heures, au cœur de la collégiale lors d’une cérémonie. "Ce sera l’occasion de bénir l’icône de Sainte-Waudru, patronne de la Cité, qui vient d’être installée dans la Chapelle du Chef."

Et de poursuivre : "Au son de la musique des grands orgues de la Collégiale et en unissant nos voix pour reprendre des cantiques à Sainte Waudru, nous demanderons à la Sainte Patronne de la Cité de veiller sur notre bonne Ville de Mons, sur tous ses habitants et ses nombreux amis, tout spécialement en ces temps difficiles où il nous faut toujours faire face à la pandémie. Nous aurons l’occasion aussi d’invoquer Sainte Waudru pour que, cette année, ses reliques puissent être processionnées dans les rues de la Ville dans le cadre de la Procession du Car d’Or qui nous est si chère."

Dans l’espoir de pouvoir célébrer le folklore montois et ses traditions en juin, le rendez-vous est d’ores et déjà donné.