Un sondage informel lancé sur les réseaux sociaux révèle une nette inquiétude des parents.

Si les mesures de confinement restent en vigueur jusqu'au 3 mai, un prolongement n'étant pas impossible, le déconfinement anime de plus en plus les discussions. Mercredi, le ministre président-wallon Elio Di Rupo a évoqué sur la chaîne LN24 une réouverture progressive des écoles "en mai" sans autres précisions.

Mais cette perspective est loin de susciter un grand engouement, notamment à Mons. Sur Facebook, dans le groupe " T'es un(e) vrai(e) Montois(e) si... !", un membre a lancé un sondage pour demander aux membres s'ils étaient prêts à renvoyer leurs enfants à l'école en cas de réouverture en mai. Et le résultat est sans appel: 725 votes pour ne pas retourner à l'école contre 51 "oui" et 47 "je ne sais pas" deux jours après le lancement du sondage.

"La réouverture des écoles n'est qu'un prétexte pour renvoyer les gens au travail, pour la relance économique", fulmine une internaute tandis qu'une autre s'interroge sur la garde des bambins après les cours, souvent confiée aux grands-parents. Beaucoup s'inquiètent également de l'incapacité de pouvoir protéger et éventuellement dépister les enfants et leurs proches. "C'est de l'inconscience de rouvrir les écoles. Le virus ne fera que reprendre du terrain si c'est ça. Moi ma fille ne retournera pas ça c'est certain. C'est beaucoup trop dangereux", commente cette maman.

En temps normal, les sondages sont déjà à prendre avec des pincettes. Les résultats peuvent varier en fonction de la méthode, des questions ou encore de l'échantillon des personnes interrogées. Certes, ce sondage lancé sur les réseaux sociaux n'a pas valeur scientifique. Néanmoins, le résultat très net marque une frilosité prononcée à retrouver le chemin de l'école en mai.