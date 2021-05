C’est peut-être difficile à imaginer par ces jours de grisaille, mais l’été s’annonce chaud, une fois de plus. De quoi donner envie de faire trempette. Hélas, pour les Montois qui avaient pris l’habitude de se baigner au Grand Large, la chose n’est plus possible depuis 2015. Mais la situation pourrait évoluer. La ministre de l’Environnement, Céline Tellier, a en effet annoncé qu’elle comptait faire rouvrir une zone de baignade au Grand Large dès 2022.

La ministre Ecolo était interrogée en commission parlementaire par la députée Jacqueline Galant (MR). "Ça fait plusieurs années que la baignade est évoquée sur ce site dont la Région wallonne est propriétaire", rappelle Jacqueline Galant. "En 2020, sur les 33 zones de baignade que comptait la Wallonie, 24 étaient ouvertes au public. Mais pas le Grand Large. Il doit être nettoyé et sécurisé."

La qualité de l’eau est pourtant jugée excellente au Grand Large. Mais comme l’a fait remarquer la ministre Tellier, le site est fermé depuis 2015 pour des raisons de sécurité, à cause du passage à proximité de la zone de baignade de bateaux, voiliers et autres jet-skis.

La ministre a pourtant la ferme intention de voir les baigneurs faire leur retour au Grand Large dès 2022. Mais il faudra déplacer la zone. Des discussions sont en cours. "En mars 2021, il a été proposé de déplacer la zone de baignade actuelle vers le bassin semi-ouvert de l’ancien port de plaisance de Nimy. Une autre piste s’oriente vers l’ancien port de commerce", indique Céline Tellier.

La question de la sécurité pourrait être ainsi réglée. Mais ce n’est pas le seul obstacle aux baignades. "Avant tout réaménagement du site, il faudra d’abord nettoyer le fond du bassin sous l’eau", prévient la ministre de l’Environnement. "Le potentiel pour faire de ce site à l’avenir une magnifique zone de loisirs est évident. Je souhaite effectivement en faire une nouvelle zone de baignade officielle et bien sécurisée. Des discussions sont en cours entre le SPW et la Ville de Mons. Vu les démarches et les nettoyages encore à réaliser, cette zone devrait probablement ouvrir en 2022. Il appartiendra au bourgmestre d’assurer la sécurité des baigneurs et le respect des règles sanitaires."

La promesse de cette réouverture montoise s’inscrit dans une tendance wallonne. Dans toute la région en effet, la proportion de zones de baignade dont la qualité de l’eau est excellente est à la hausse. Elle est passée de 28 % en 2010 à 58 % en 2020. Progressivement, les autorités wallonnes procèdent ainsi à la réouverture de zones de baignade. "Quatre ont pu rouvrir en 2020", indique la ministre Tellier. "Deux autres ont été ouvertes en 2021 et certaines doivent encore être confirmées pour cette saison. Nous continuons par ailleurs des prospections pour l’ouverture de zones potentielles."

Pour le Grand Large, il faudra donc attendre l’année prochaine.