Les plus courageux ont bravé la pluie, ce matin, pour soutenir le secteur de l’horeca. Mais il aura fallu attendre le début d’après-midi et le retour d’une météo plus clémente pour que les terrasses se remplissent davantage, ce samedi à Mons. Aux alentours de 13 heures, de nombreuses chaises étaient occupées sur les terrasses de la Grand-Place, et plus encore sur la place du Marché aux Herbes.

Pour y manger un plat, un sandwich, boire un café ou trinquer à cette liberté retrouvée, les Montois ont répondu présents. "On ne pouvait pas faire autrement, ça faisait trop longtemps qu’on attendait de pouvoir revenir", explique un couple originaire de Jemappes. "On avait quelques craintes par rapport à la météo, on a suivi les prévisions avec beaucoup d’attention ! On a attendu que les pluies cessent et on s’est mis en route."

Un scénario qui s’est visiblement répété au sein de nombreux ménages. "On a rarement été aussi attentifs aux prévisions ! (rires)" confirme une famille de quatre personnes. "On espérait pouvoir profiter d’un petit moment en terrasse avec les enfants. Tout le monde a besoin de souffler et de changer d'air, de sortir un peu des murs de la maison ! Même s’il ne fait pas très chaud, ça reste agréable. On s’est simplement bien couverts."

En effet, certains n’ont pas hésité à s’emmitoufler dans leur doudoune et à ressortir écharpe et bonnet pour éviter le coup de froid. "Il fait humide mais il fait malgré tout assez doux, c’est supportable si l’on est bien habillé", ajoute un groupe d’amis. "On était impatients de pouvoir revenir en terrasse, pour soutenir le secteur mais aussi pour revoir du monde, retrouver une certaine ambiance. Ces derniers mois ont été vraiment pénibles à vivre."

Sur la place du marché aux herbes, la moyenne d’âge est globalement jeune, les étudiants y sont nombreux. Ce retour à la vie sociale, à la vie presque" normale", est visiblement apprécié. Et si quelques mesures restent d’application (port du masque lors des déplacements, tablée limitée à quatre personnes, consommations au bar interdites…), elles n’ont pas suffi à faire rebrousser chemin à une population plus que jamais demandeuse de tirer un trait sur cette crise sanitaire et économique.