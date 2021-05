Pour une deuxième année consécutive, la pandémie de coronavirus met à mal le folklore montois. Ce week-end, il n'y aura pas de Procession du Car d'Or, de Lumeçon, de retraite aux flambeaux ni de concerts. Mais à la différence de l'année dernière, la Châsse de Sainte-Waudru sera descendue et les Montois auront l'occasion de saluer la patronne de leur cité.

Moment clé de la Ducasse de Mons, la Descente de la Châsse sera diffusée le samedi 29 mai à 20 heures sur Télé MB. Ensuite, du dimanche 30 mai à partir de 9h30 jusqu'au dimanche 6 juin à 18h, la Châsse sera exposée dans la collégiale au croisement du transept. Tous les Montois qui le souhaitent pourront venir la vénérer. Mais les conditions sanitaires imposent quelques changements à ce traditionnel moment de recueillement. Le nombre de personnes pouvant être présentes en même temps dans la collégiale est en effet limité. Par ailleurs, pas question de poser une main affectueuse sur l'objet vénéré, ni même un pieu petit doigt. Les pèlerins ne pourront toucher qu'avec leurs yeux.

"Nous allons mettre en place un service d'ordre qui pourra faire rentrer les visiteurs au fur et à mesure de manière à respecter les règles sanitaires", indique Pierre Dufour, président de la fabrique d'église de Sainte-Waudru. "Durant la semaine, ça devrait aller. Mais on peut s'attendre à avoir plus de monde le week-end."

Il faudra donc certainement s'armer de patience pour ceux qui voudraient marquer le coup à l'occasion du Dimanche de la Trinité. La bonne nouvelle, c'est que les parapluies ne seront pas nécessaires pour faire la file.