Les tagueurs et graffeurs vont disposer d’un endroit privilégié pour exprimer leur art à Mons. La Ville de Mons lance en effet son concours "Murs d’expression libre" invitant les participants à adresser un visuel mettant en scène, avec créativité et originalité, les murs d’expression libre, de manière stylisée, tout en faisant un lien avec Mons. Le concours prendra fin le 27 janvier prochain et fera ensuite place à la remise des prix le 7 mai lors de la Mons Street Party.

Les murs d’expression ne datent pas d’hier à Mons. Le service de prévention avait en effet lancé ce projet pilote en 2012 mettant à disposition gratuite des espaces pour les graffeurs qui souhaitent laisser libre cours à leur créativité. L’initiative permet également de mettre en valeur l’expression artistique des tags.

Ce nouveau concours, visant à embellir des murs dédiés au tags, est accessible à l’ensemble des citoyens. "Le concours est ouvert à toute personne à l’exclusion des membres du jury constitué dans le cadre du présent concours ainsi que de toute autre personne concernée par l’organisation de ce concours, en ce compris les membres de leur famille vivant sous le même toit", indique la Ville de Mons. "Les mineurs d’âges sont également admis à participer, à condition qu’ils aient préalablement obtenu l’autorisation de leurs parents ou tuteurs légaux."

Les participants, qui remplissent ces conditions de participation, sont invités à remettre en mains propres un visuel mettant en scène, avec créativité et originalité, les murs d’expression libre à Ruddy Vermote au service de Prévention de la Ville de Mons. L’œuvre devra être en lien avec la Cité du Doudou et être déposée avant le 27 février prochain. Les graffeurs et taggeurs sont invités à signer leurs œuvres au dos de leur document afin de préserver leur anonymat. Les projets devront être remis en 2D dans un format A3. Le visuel proposé doit être exploitable en vue d’une impression sur une signalétique. Le jury se chargera de noter sur 10 chaque critère demandé à savoir la stylisation, la créativité, le lien avec Murs d’Expression libres et avec le Grand Mons. Les trois œuvres ayant obtenu le plus de points seront récompensées.

L’ensemble du règlement et des formulaires d’inscription sont disponibles sur le site de la Ville de Mons : www.mons.be. De plus amples informations peuvent également être obtenues en formant le 065/40.58.51 ou en adressant un e-mail à mel@ville.mons.be.