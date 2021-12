Le dernier comité de concertation a une fois encore sonner le glas du secteur culturel, du moins en partie. Impossible pour les familles de se rendre au théâtre ou aux cinémas, des lieux pourtant prisés en période de vacances scolaires. Il faudra dès lors trouver d’autres activités. Et pourquoi pas une visite de musée ? C’est le message qu’a souhaité faire passer le Pôle muséal de la ville de Mons, qui insiste : les musées sont ouverts !

Pour les amoureux d’architecture et de patrimoine, direction, par exemple, le beffroi de Mons. Reconnu par l’Unesco depuis 1999, le beffroi de Mons, le seul de style baroque en Belgique, constitue un témoignage architectural remarquable. "Le centre d'interprétation, abrité en son sein, vous fera découvrir toutes les facettes de ce monument incroyable. Une vue imprenable sur la ville de Mons et les alentours vous y attend également."

Les visiteurs pourront compléter leur visite avec l’expo Le Beffroi de Mons : l’histoire d’une incroyable restauration, proposé au sein de la salle Saint-Georges (Grand’Place de Mons). L’occasion de découvrir une multitude d’anecdotes sur sa rénovation qui a duré près de 30 ans. Le beffroi est accessible du mardi au dimanche, de 10 heures à 18 heures, et à 16 heures ce 31 décembre. Il sera fermé ce 1er janvier.

Les férus de folklore ne seront pas en reste grâce au musée du Doudou. "C'est LE musée à faire avec les enfants ! Costumes, accessoires, images du Lumeçon, le parcours est particulièrement interactif et vous plongera immédiatement dans l'ambiance du folklore montois. Que vous soyez montois ou non, partez sur les traces du Dragon." Le musée, situé au jardin du Mayeur, est accessible selon les mêmes horaires que le beffroi de Mons, et sera également fermé le 1er janvier prochain.

En matière d’Art, la ville de Mons a là aussi de quoi séduire. Au sein des Beaux-Arts de Mons (BAM), le public peut encore découvrir l’exposition Fernando Botero. "Au-delà des formes ravira petits et grands, grâce à ses personnages colorés et aux dimensions impressionnantes. L'univers du sculpteur et peintre colombien mis à l'honneur depuis octobre, est un véritable coup de cœur pour nos visiteurs !" Les œuvres sont à découvrir à la salle au Piliers du Bam, situé à la rue Neuve.

Du côté du Mons Memorial Museum, les visiteurs auront la possibilité de découvrir, en exclusivité, un documentaire émouvant et chargé d’histoire, qui les plongera au cœur de la Belgique occupée pendant la seconde guerre mondiale. Le destin de femmes résistantes de notre région sera retracé avec émotions. La projection du documentaire est comprise dans le ticket d’entrée au Mons Memorial Museum, situé au Boulevard Dolez.

La liste est non exhaustive mais devrait donner quelques idées aux Montois qui chercheraient l’une ou l’autre idée de sortie, aussi ludique qu’enrichissante.